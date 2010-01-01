11 جريحا في إطلاق نار في نيو اورلينز الأميركية

واشنطن /سما/

جرح 11 شخصا بالرصاص، اصابة أثنين منهم خطرة، في حي سياحي بنيو اورلينز (جنوب) أكبر مدن ولاية اريزونا الأميركية، بحسب ما أفادت شرطة المدينة.

وأفاد ضباط في شرطة نيو اورلينز قرب المكان أنهم سمعوا أصوات اطلاق نار، وعند وصولهم الى المكان، وجدوا أشخاصا عديدين مصابين بالرصاص". واضاف البيان ان أيا من عناصر الشرطة لم يصب.

ونقل عشرة جرحى الى مستشفيات مجاورة فيما انتقل جريح بوسائله الخاصة الى المستشفى.

وقالت السلطات الأمريكية ان اثنين من الجرحى "بحالة حرجة".

ووقع اطلاق النار عند مدخل "الحي الفرنسي" الذي يشهد اقبالا كبيرا للسياح في نهاية أسبوع عيد الشكر الذي يشكل مناسبة لمحبي كرة القدم الأميركية للتجمع لمتابعة الدربي الذي يجمع فريقي "غرامبلينغ ستايت يونفيرستي" و"ساوثرن يونيفيرستي".