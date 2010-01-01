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غدا.. الحكومة تناقش رد إسرائيل على طلب استيراد العجول

الأحد 01 ديسمبر 2019 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدا.. الحكومة تناقش رد إسرائيل على طلب استيراد العجول


رام الله / سما /

أعلن وزير الزراعة رياض عطاري، إن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته يوم غد الإثنين، رد الجانب الإسرائيلي على مطالب وزارة الزراعة الخاصة باستيراد العجول.

وكانت الحكومة قد أعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي عن قرارها وقف استيراد العجول من الأسواق الإسرائيلية، في إطار استراتيجيتها بالانفكاك تدريجيا عن السوق الإسرائيلية.

وتضع إسرائيل معيقات أمام المستوردين الفلسطينيين بهدف الضغط عليهم للتراجع عن استثمارهم باستيراد العجول للسوق الفلسطيني، فيما يكفل اتفاق باريس للفلسطينيين حق استيراد العجول من الخارج.

وتستورد فلسطين من الجانب الإسرائيلي نحو 120 ألف عجل سنويا.

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