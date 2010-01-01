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اربعة اسرى من حوسان يدخلون اعواما جديدة

الأحد 01 ديسمبر 2019 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اربعة اسرى من حوسان يدخلون اعواما جديدة


رام الله / سما /

دخل اربعة اسرى من قرية حوسان الى الغرب من بيت لحم عامهم الثامن على التوالي وهم محمد حامد حمامرة وعبد الحميد سامي حمامرة ورماح يونس حمامرة واسماعيل ابراهيم حمامرة.

وواجه الاسرى الاربعة خلال اعتقالهم العديد من الاجراءات القمعية من قبل قوات الاحتلال بما فيها تعرضهم للتعذيب والتحقيق القاسي ومنع ذويهم من زياراتهم في العديد من الاحيان بدعوى المنع الامني، وبقي الشبان الاربعة يتمتعون بمعنويات عالية وقابضون على جمر القضية الوطنية مشددين على ضرورة مواصلة الصبر والصمود والاعتماد على الذات والحفاظ عليها مشددين على اهمية تحقيق الوحدة الوطنية وانهلاء حالة الانقسام.

يشار الى ان الشبان الاربعة اعتقلوا قبل سبع سنوات بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال وحكم عليهم بالسجن الفعلي ما بين ثماني الى عشر سنوات

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