  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطواقم الطبية في غزة أجرت (2700) عملية قلب مفتوح منذ عام 2010

الأحد 01 ديسمبر 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطواقم الطبية في غزة أجرت (2700) عملية قلب مفتوح منذ عام 2010


غزة / سما /

سجل مركز المعلومات الصحي في صحة غزة، إجراء (2700) عملية قلب مفتوح في مستشفيات وزارة الصحة منذ تاريخ تقديم الخدمة في مستشفيات القطاع.

وقال د. إبراهيم قشطة أخصائي جراحة القلب والاوعية الدموية في مستشفى غزة الأوروبي، أن مستشفيات وزارة الصحة تشهد اجراء عمليات قلب واوعية دموية على اعلى مستوياتها من حيث الكوادر الطبية المدربة، وغرف العناية المكثفة المجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لمتابعة المرضى وفق المعايير العالمية وقد شهدت الوفود التي زارت قطاع غزة بالطواقم الطبية المحلية ومؤشرات ادائها في هذه الجراحة التخصصية والتي تحتاج مهارات كبيرة.

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" تعلق على معارضة السلطة لبناء المستشفى الامريكي شمال القطاع

كاتب إسرائيلي: لدى الرئيس عباس ثلاثة مخارج لوقف إجراء الانتخابات

فيديو : وفاة رجل أعمال سعودي دعا بـ"النصر لبني إسرائيل" خلال حربها على غزة

تفاصيل.. الرئيس يتسلم رد حماس حول الانتخابات وهذا ما ابلغه لـ"حنا ناصر"

رئيس الموساد السابق: اغتيال شخصية سياسية اسرائيلية قريباً!

بينيت يأمر بدراسة مقترح إقامة مطار و جزيرة اصطناعية قبالة غزة

شاهد: لحظة إسقاط الحوثي طائرة الأباتشي السعودية وسط التكبير والتهليل

الأخبار الرئيسية

محذرا من مخاطره.. ابو ظريفة: المستشفى الامريكي يخفي بداخله خطوات سياسية لتطويع قطاع غزة!

اشتيه

اشتية: الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية ووفد وزاري سيزور السعودية قريبًا جدًا

بينت

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الوقت مناسب للالتزام بالتفاهمات مع حماس

1266739179

"بينيت" يامر ببيناء حي استيطاني في سوق الخضار بالخليل

نتنياهو: حماس مسؤولة عن غزة وسنعزز حماية المستوطنات بالضفة