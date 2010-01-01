الطواقم الطبية في غزة أجرت (2700) عملية قلب مفتوح منذ عام 2010

غزة / سما /

سجل مركز المعلومات الصحي في صحة غزة، إجراء (2700) عملية قلب مفتوح في مستشفيات وزارة الصحة منذ تاريخ تقديم الخدمة في مستشفيات القطاع.

وقال د. إبراهيم قشطة أخصائي جراحة القلب والاوعية الدموية في مستشفى غزة الأوروبي، أن مستشفيات وزارة الصحة تشهد اجراء عمليات قلب واوعية دموية على اعلى مستوياتها من حيث الكوادر الطبية المدربة، وغرف العناية المكثفة المجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لمتابعة المرضى وفق المعايير العالمية وقد شهدت الوفود التي زارت قطاع غزة بالطواقم الطبية المحلية ومؤشرات ادائها في هذه الجراحة التخصصية والتي تحتاج مهارات كبيرة.