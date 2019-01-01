محذرا من مخاطره.. ابو ظريفة: المستشفى الامريكي يخفي بداخله خطوات سياسية لتطويع قطاع غزة!

غزة / سما /

حمّل عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية طلال أبو ظريفة حركة حماس تداعيات ونتائح إقامة المستشفى الأميركي في قطاع غزة، معتبرا هذا المشروع مظهرا يخفي ما بداخله من خطوات سياسية لتطويع قطاع غزة من أجل قطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67.

وحذّر أبو ظريفة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، من المخاطر التي تحملها ما تسمى بالحلول الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والتي هي بالأساس استكمال للحلول السابقة التي طرحتها الولايات المتحدة الأميركية، ومن الانزلاق التدريجي للتعاطي مع هذا المشروع تحقيقا لرغبة واشنطن.

وأكد أن أقصر الطرق لحل الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة وتعزيز مقومات صمود أبناء شعبنا هناك، هو تغليب المصلحة الوطنية لقطع التعاطي مع كافة المشاريع التي تنفذها أميركا.