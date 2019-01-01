ماراثون رياضي للمعاقين في غزة لتسليط الضوء على معاناتهم

غزة / سما /

شارك العشرات من المعاقين حركيا اليوم الأحد في ماراثون للكراسي المتحركة في قطاع غزة سعيا لتسليط الضوء على معاناة المعاقين.

وجرى الماراثون ، الذي نظمته جمعية إعمار للتنمية والتأهيل بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني العام للمعاقين، بمناسبة "يوم المعاق العالمي" الذي يصادف الثالث من كانون أول/ديسمبر من كل عام.

وتسابق المشاركون على كراسي متحركة لمسافة 200 متر، فيما أقيم ماراثون مماثل لذوي البتر.

وحث مدير التأهيل في جمعية إعمار عماد اسليم في افتتاح الماراثون، الأمم المتحدة على التدخل لتقديم التسهيلات وإزالة العقبات أمام ذوي الإعاقة في فلسطين عامة وقطاع غزة بشكل خاص.

وذكر اسليم أن في قطاع غزة أكثر من 47 ألف مُعاق في وقت تعتبر الإعاقة الحركية الأكثر انتشارًا بينَ الإعاقات في القطاع بنسبة 35 بالمئة.

ودعا اسليم المُؤسسات الدولية المانحة إلى ضرورة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومُساندتهم لتحدي إعاقتهم ودمجهم بشكل سوي وإيجابي في المجتمع المحلي.

من جانبه، قال المسؤول في الاتحاد العام للمعاقين خالد قنن إن تنظيم الماراثون يستهدف "تسليط الضوء على قضايا المعاقين الذين يعانون كثيرا في المجتمعات العربية، وخاصة المجتمع الفلسطيني".

وأكد قنن على الحاجة إلى تعزيز فرص المعاقين حركيا في دمجهم بالمجتمع المحلي ومنحهم كامل حقوقهم التي وردت بالقانون الفلسطيني الأساسي خاصة ما يتعلق بالوظائف.