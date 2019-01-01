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صحيفة عبرية: نتنياهو جاهز لفترة ستة أشهر فقط

الأحد 01 ديسمبر 2019 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: نتنياهو جاهز لفترة ستة أشهر فقط


القدس المحتلة / سما /

كشف مسؤولون اسرائيليون ان هناك تغييراً في موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مخطط الرئيس ريفلين للرئاسة بالتناوب في حال تشكيل حكومة وحدة.

واضافت صحيفة معاريف نقلا عن مسؤولين سياسيين " حتى وقت قريب، أصر نتنياهو على شغل منصب رئاسة الحكومة لمدة عام، بينما اليوم في محادثات مغلقة يوافق نتنياهو على شغل المنصب لمدة ستة أشهر فقط".

وفي الأسابيع التي تلت الانتخابات، طلب نتنياهو أنه في حال تشكيل حكومة وحدة، سيكون أول من يشغل منصب رئيس حكومة لمدة عام أو أكثر، وكانت هناك تقارير عن مقترحات قام فيها الليكود باستعراض موقفه. وفي الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن مخطط يخدم نتنياهو بموجبه مدة ثمانية أشهر. الآن ، كما ذكر ، فإن نتنياهو مستعد لتسوية لفترة أقصر.

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