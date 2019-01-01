التربية تتسلم مشروع توسعة مدرسة منيزل المستهدفة في يطا

رام الله / سما /

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم الأحد، مشروع توسعة مدرسة منيزل الثانوية في تربية يطا، وهي من المدارس المستهدفة من الاحتلال؛ كونها تقع في المناطق المسماة "ج".

وشملت التوسعة، إضافة 10غرف صفية، ومختبر علوم، ووحدة إدارة، ومقصف، وعدد من الغرف الخدماتية، بالإضافة لتأهيل البناء القائم والساحات المحيطة.

وأشارت "التربية" إلى أن تصميم المشروع راعى جميع المتطلبات والمعايير اللازمة، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية، مؤكدة على الأولوية التي توليها الوزارة للمناطق المهددة بفعل الاحتلال عبر هذه المشاريع.

وأوضحت الوزارة أنه تم تمويل المشروع بدعم من برنامج الدعم المشترك JFAالذي تشترك فيه (ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج)، إذ بلغت التكلفة الإجمالية 540 ألف دولار.