غزة: "تكافل" تفتح باب التسجيل لمشروع الرعاية المنزلية

غزة / سما /

أعلنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل" اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل في مشروع الرعاية المنزلية والذي يحمل شعار (الأيادي البيضاء تلبي النداء).

وأوضحت اللجنة أن الحالات المستفيدة من المشروع هي:

- حالات الشلل الناتجة عن النزيف أو الجلطة الدماغية ( CVA )

- حالات الشلل الدماغي ( CP )

- حالات الشلل والتصلب الوظيفي ( MS)

- حالات عدم القدرة على الوظائف الحياتية بسبب الكسور أو حوادث السير ( RTA)

- حالات وراثية ( Muscle Dystrophies)

و بينت أن المشروع سينفذ من خلال كادر طبي مختص في العناية الطبية والتمريض والعلاج الطبيعي و التأهيلي للحالات التي سيتم اختيارها - بناء على التقارير الطبية المرفقة - من المرضي الفقراء و محدودي الدخل.

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