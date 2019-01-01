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داخلية غزة: بدء إجراء الفحص الطبي للمتسابقين المتخلفين عن الحضور

الأحد 01 ديسمبر 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: بدء إجراء الفحص الطبي للمتسابقين المتخلفين عن الحضور


غزة / سما /

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن بدء إجراء الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، الذين تخلفوا عن الحضور خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن الفحص سيكون ابتداء من صباح الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، في مقر مديرية الخدمات الطبية العسكرية غرب مدينة غزة.

 ودعت الهيئة المتسابقين إلى الحضور في تمام الساعة 7:00 صباحاً، وفق الآتي:

-  أن يكون المتسابق صائماً باستثناء شرب الماء لمدة لا تقل عن 10 ساعات قبل موعد الفحص.

-  ارتداء شورت رياضي تحت الملابس.

-  الحضور بدون مرافقين وعدم اصطحاب الجوال.

-  إحضار بطاقة الهوية الشخصية.

ونوهت الهيئة أنه بإمكان كل متسابق الاستعلام عن يوم وتاريخ إجراء الفحص الطبي الخاص به، من خلال الرابط: هنا

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