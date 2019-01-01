زيدان: قلتها قبل شهر "اهدؤوا"

وكالات / سما /

أعرب مدرب ريال مدرديد زين الدين زيدان عن سعادته بالحصول على نقاط الفوز الثمينة من ملعب فريق عنيد مثل ديبورتيفو آلافيس.

وكان "الفريق الملكي" قد حقق فوزا صعبا على مستضيفه بهدفين لهدف واحد، وقد ضمن هذا الفوز الصدارة المؤقتة لليغا برصيد 13 نقطة، بانتظار الموقعة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، اليوم الأحد.

وقال زيدان فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "خضنا مباراة صعبة للغاية خارج أرضنا تحت الأمطار الغزيرة.. كانت الأمور معقدة ولكن فزنا في النهاية".

وعنونت صحيفة إس الإسبانية بمقولة لمدرب العملاق المدريدي بقوله" "قلت لكم قبل شهور عدة. اهدؤوا ستكون الأمور بخير".

ويبدو أن عنوان الصحيفة مقتبس من كلمات زيدان في فترة سابقة عصيبة، إذ بدأ ريال مدريد الموسم بطريقة متواضعة نسبيا، قبل أن تتحسن الأمور لاحقا.

وأردف زيدان: "قبل المباراة كنا نعلم أننا ذاهبون إلى ملعبٍ صعب مشابه لملعب إيبار لكن الجهود التي بذلها اللاعبون كانت رائعة، وأنا حقا مسرور من أجلهم، فقد آمنوا بقدراتهم حتى النهاية".

واضاف: "جميع اللاعبين الذين يتواجدون في الفريق لاعبون مميزون، أي لاعب لدينا يمكنه اللعب أساسيا في أي فريق، الموسم يتضمن الكثير من المباريات، ومن ثمّ سيكون على الجميع أن يقدم إسهاماته".