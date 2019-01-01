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مفاجأة بخصوص ترتيب صلاح ورونالدو بجائزة الكرة الذهبية

الأحد 01 ديسمبر 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة بخصوص ترتيب صلاح ورونالدو بجائزة الكرة الذهبية


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، عن تسريب لترتيب اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإنه تم تداول تسريبا لترتيب اللاعبين في سباق الكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي، يبرز فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بالجائزة بعد حصوله على 446 نقطة.

وجاء الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في المركز الثاني بـ382 نقطة، بينما حل زميله المصري محمد صلاح ثالثا بـ179 نقطة.

أما البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، فسيحتل المركز الرابع في الجائزة المقدمة من "فرانس فوتبول" بـ133 نقطة، يليه السنغالي ساديو ماني نجم "الريدز" خامسا بـ97 نقطة.

يشار إلى أن العديد من التقارير الصحافية سبق أن أكدت فوز ميسي بالجائزة، وأنه تم إبلاغه بالنتيجة من مسؤولي "فرانس فوتبول".

#محمد صلاح #كريستيانو رونالدو #الكرة الذهبية #ميسي

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