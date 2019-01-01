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رأفت: المستشفى الامريكي احدى نتائج تفاهمات صفقة القرن

الأحد 01 ديسمبر 2019 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت ان المستشفى الميداني الامريكي في قطاع غزة يأتي ضمن خطة اقتصادية لصفقة القرن وهو توافق بين اسرائيل وحماس وامريكا.

واضاف رأفت في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إن هذا المستشفى لم يتم التوافق عليه مع السلطة الوطنية أو منظمة التحرير وإن القيادة مع تطوير القطاع الصحي في غزة ولكن ليس تحت سيطرة أمريكا وإسرائيل.

من جهة ثانية، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن اجتماع للجنة سيعقد في الثالث من الشهر الجاري، قائلاً إن القيادة ستعمل في الفترة المقبلة لتقديم مشروع في مجلس الأمن لإدانة الموقف الامريكي الداعم للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 لأنه غير شرعي.

وأضاف رأفت استخدمت أمريكا حق النقض الفيتو سيتم الذهاب للأمم المتحدة تحت بند متحدون من اجل السلام والتوجه لمحكمة العدل الدولية والجنايات الدولية لأن الاستيطان يخالف القوانين الدولية، مشيراً إلى التواصل مع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين.

#صالح رأفت #المستشفى الامريكي #صفقة القرن

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