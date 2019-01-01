  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل اعتقال شروق البدن إدارياً رغم تفاقم وضعها الصّحي

الأحد 01 ديسمبر 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال الشّابة شروق البدن (25 عاماً) من محافظة بيت لحم، إدارياً، رغم تفاقم وضعها الصّحي.

وبيّنت هيئة الأسرى، في بيان صحفي اليوم الأحد، عقب زيارة الشابة البدن في سجن "الدامون"، أنها تعاني من آلام شديدة في المعدة وتستفرغ الدم ولا يتمّ تقديم العلاج لها.

وأشارت إلى أن قوّات الاحتلال كانت قد اعتقلت البدن بتاريخ 15 يونيو/ تمّوز العام الجاري، بعد اقتحام منزلها، واحتجزتها في "هشارون" لخمسة أيام في غرفة عزل انفرادي تفتقد للتهوية والإضاءة، ورائحتها كريهة بسبب تواجد المرحاض داخلها، ما أدّى إلى إصابتها بمشاكل نفسية وصحيّة.

ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت أمر اعتقال إداري لمدّة ستة شهور بحقّ المعتقلة البدن، ورفضت الاستئناف الذي تقدّم به محامي الهيئة ضد القرار.

يشار إلى أن (38) أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، بينهنّ أسيرتان قيد الاعتقال الإداري.

#شروق البدن #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" تعلق على معارضة السلطة لبناء المستشفى الامريكي شمال القطاع

"مشبوه" وعليه علامات استفهام.. وزارة الصحة تحدد موقفها من المستشفى الامريكي شمال القطاع

بعد نحو 30 عام على اغلاقه.. ما هي حقيقة إعادة افتتاح "سينما السامر" بغزة ؟

كاتب إسرائيلي: لدى الرئيس عباس ثلاثة مخارج لوقف إجراء الانتخابات

تفاصيل.. الرئيس يتسلم رد حماس حول الانتخابات وهذا ما ابلغه لـ"حنا ناصر"

أبو مذكور يؤكد: إغلاق مطعم "الليفل أب" هذه الليلة

رئيس الموساد السابق: اغتيال شخصية سياسية اسرائيلية قريباً!

الأخبار الرئيسية

1266739179

"بينيت" يامر ببيناء حي استيطاني في سوق الخضار بالخليل

نتنياهو: حماس مسؤولة عن غزة وسنعزز حماية المستوطنات بالضفة

تقدم في محادثات التهدئة.. مصر تسمح لهنية بجولة خارجية لاول مرة منذ تولية رئاسة حماس

بينيت يأمر بدراسة مقترح إقامة مطار و جزيرة اصطناعية قبالة غزة

جيش الاحتلال : مستعدون لأي عملية عسكرية ضد قطاع غزة