الاحتلال يواصل اعتقال شروق البدن إدارياً رغم تفاقم وضعها الصّحي

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال الشّابة شروق البدن (25 عاماً) من محافظة بيت لحم، إدارياً، رغم تفاقم وضعها الصّحي.

وبيّنت هيئة الأسرى، في بيان صحفي اليوم الأحد، عقب زيارة الشابة البدن في سجن "الدامون"، أنها تعاني من آلام شديدة في المعدة وتستفرغ الدم ولا يتمّ تقديم العلاج لها.

وأشارت إلى أن قوّات الاحتلال كانت قد اعتقلت البدن بتاريخ 15 يونيو/ تمّوز العام الجاري، بعد اقتحام منزلها، واحتجزتها في "هشارون" لخمسة أيام في غرفة عزل انفرادي تفتقد للتهوية والإضاءة، ورائحتها كريهة بسبب تواجد المرحاض داخلها، ما أدّى إلى إصابتها بمشاكل نفسية وصحيّة.

ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت أمر اعتقال إداري لمدّة ستة شهور بحقّ المعتقلة البدن، ورفضت الاستئناف الذي تقدّم به محامي الهيئة ضد القرار.

يشار إلى أن (38) أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، بينهنّ أسيرتان قيد الاعتقال الإداري.