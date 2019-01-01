نتنياهو: حماس مسؤولة عن غزة وسنعزز حماية المستوطنات بالضفة

رام الله / سما /

حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حركة حماس المسؤولية عن أي هجمات من قطاع غزة، باعتبارها الجهة الحاكمة ومن مسؤوليتها معالجة أي هجمات تخرج من المنظمات الأخرى.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، "إن أحد مبادئ القانون الدولي، أن الحكومة في أي جهة كانت مسؤولة عن أي هجوم يخرج من أراضيها، ونحن نتمسك بهذا المبدأ" مضيفًا "مقابل كل عمل هجومي يخرج من غزة، تكون حماس المسؤولة، وسنرد كما فعلنا الأسبوع الماضي".

وأكد أن سياسة إسرائيل الأمنية لن تتغير وأنها ستواصل هجماتها للرد على إطلاق أي صواريخ.

وخلال الجلسة، أشار نتنياهو إلى أنه سيتم اليوم الموافقة من قبل الحكومة على تخصيص 40 مليون شيكل لصالح تعزيز أمن وحماية المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية.