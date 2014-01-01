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محاكمة أسقف كاثوليكي في الهند بتهمة اغتصاب راهبة

الأحد 01 ديسمبر 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاكمة أسقف كاثوليكي في الهند بتهمة اغتصاب راهبة


وكالات / سما /

مثل اسقف كاثولكي متهم باغتصاب راهبة امام القضاء في الهند، وذلك بعد تعبئة لراهبات تظاهرن بشكل شبه يومي من اجل احالته على القضاء.

وهو متهم باغتصاب راهبة عدة مرات بين 2014 و2016 حين كان على راس رهبنة المبشرين بيسوع، لكنه نفى هذه الاتهامات أثناء التحقيق.

ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة اذا تمت ادانته.

وفي حين تمت محاكمة العديد من رجال الدين في العالم في قضايا اعتداءات جنسية فان هذه الحالة هي الاولى من نوعها في الهند.

وكان تم توقيف فرانكو مولاكال في تشرين الاول/اكتوبر 2018 ثم افرج عنه بكفالة.

ووصل الى محكمة كوتايام في ولاية كيرالا جنوب الهند حيث اطلق القاضي سراحه حتى الجلسة القادمة المقررة في 6 كانون الثاني/يناير 2020.

وجمعت شرطة كيرالا عدة شهادات لراهبات وقساوسة واساقفة آخرين في تقرير زاد عدد صفحاته على مئة.

وتقدمت الراهبة بشكوى في حزيران/يونيو 2018 لكن الشرطة لم تبدأ التحقيق الا بعد ذلك بثلاثة أشهر بعد تظاهر خمس راهبات بشكل شبه يومي امام المحكمة العليا في كيرالا من اجل العدالة.

وتتهم الراهبات اللواتي راسلن الرؤساء الروحيين الكاثوليك في الهند والفاتيكان، الكنيسة بعدم أخذ الامر على محمل الجد.

وتعرضن لانتقادات عديدة من كنيستهن ويؤكدن أن أسرهن تعرضن للمضايقة.

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