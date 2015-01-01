تطبيق جديد يساعد في التخطيط المالي لمستقبل العائلة

وكالات / سما /

تم تطوير تطبيق جديد باسم "فابريك" يسهل على الآباء وضع الخطط لضمان استقرار الأوضاع المالية للأسرة على المدى الطويل.

و يستهدف التطبيق توفير مكان واحد يمكن من خلاله للآباء توقيع وثيقة للتأمين على الحياة عبر هواتفهم المحمولة وإنشاء، وكتابة الوصية القانونية خلال خمس دقائق والتعاون من شريك الحياة لتنظيم الحسابات المالية الرئيسية وغيرها من الوثائق المهمة.

كما يمكن للآباء عبر هذا التطبيق التنسيق مع المحامين أو الأوصياء على الأطفال أو المستفيدين من وثائق التأمين والمستشارين الماليين لهم وغيرهم.

يذكر أن هذا التطبيق ظهر لأول مرة عام 2015 كتطبيق لخدمات التأمين عبر الهواتف الذكية، حيث نجحت الشركة التي تطوره في جمع ما يصل إلى 10 ملايين دولار من المستثمرين لتمويل توسعاتها، بعد نجاحها في بيع وثائق تأمين على الحياة لآلاف العائلات عبر التطبيق.

ومنذ إطلاقه تمت إضافة المزيد من الخدمات المالية إليه، لكي يوفر للآباء المشغولين بديلا أفضل عن مقابلة وكلاء شركات التأمين والدخول معهم في مناقشات معقدة عن منتجات الشركات، حيث يتيح التطبيق الجديد للمستخدم تقديم طلب الحصول على وثيقة تأمين خلال 10 دقائق فقط عبر هاتفه الذكي مع إمكانية استدعاء مندوبين من شركة التأمين إذا رغب في ذلك للحصول على مساعدة إضافية منهم.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن استخدام تطبيق فابريك يتيح للآباء الاستفادة من أي عروض يقدمها بما في ذلك خيار تقديم طلب الحصول على الوثيقة والموافقة عليه فورا.

كما يتيح التطبيق إمكانية إرسال بيانات وثيقة التأمين إلى المستفيدين المحتملين منها،وبالتالي ضمان عدم فقدانها. كما يتيح التطبيق للمستخدم كتابة وصيته وتسجيلها مع إمكانية إرسال المعلومات الخاصة بها إلى الأشخاص الرئيسيين بمن فيهم الشهود.