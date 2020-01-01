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هل توفر آبل AirPods مجانية مع جهاز آيفون القادم؟

الأحد 01 ديسمبر 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل توفر آبل AirPods مجانية مع جهاز آيفون القادم؟


وكالات / سما /

يبدو أن شركة آبل تدرس إمكانية توفير سماعتها اللاسلكية AirPods البالغة تكلفتها 159 دولارًا مجانًا مع أجهزة آيفون لعام 2020.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن DigiTimes، تتطلع آبل إلى توفير سماعات الأذن اللاسلكية مع iPhone 12 العام المقبل.

ومن الواضح أن آبل ليست الشركة الوحيدة التي تخطط للقيام بذلك، إذ يزعم التقرير أن هناك عدة شركات مصنعة للهواتف، مثل سامسونج وشاومي، تدرس أيضًا فكرة توفير سماعات أذن لاسلكية مع هواتفها الرائدة للعام المقبل.

وكانت آبل قد وفرت سماعات EarPods السلكية مع موصل Lightning في صندوق أجهزة آيفون لعدة سنوات.

وبالرغم من أن معلومات التقرير مثيرة للفضول، إلا أن ذلك قد لا يحصل، وذلك لأن آبل لن تحتاج في العام المقبل إلى الكثير من المساعدة عندما يتعلق الأمر بزيادة مبيعات هواتف آيفون في ظل إصدارها iPhone 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

وتتوقع شركة آبل بيع ما يصل إلى 200 مليون وحدة من هاتف iPhone 12 العام المقبل، وهي قفزة كبيرة عن التقديرات السابقة البالغة 175 مليون.

وفي هذه الحالة، فإن السؤال الذي يدور في الأذهان يقول: ما الذي يمكن لشركة آبل أن تكسبه من توفيرها AirPods – البالغ سعرها 159 دولارًا – بشكل مجاني مع كل جهاز آيفون جديد؟.

هذا وتحظى سماعات AirPods حاليًا بشعبية كبيرة جدًا حتى أن موردي الشركة يكافحون لتلبية الطلبات، إذًا لماذا تبدأ آبل في التخلي عن منتج لا يواجه الملايين من العملاء مشكلة في شراءه.

كما أن الطلب على سماعات AirPods Pro البالغة تكلفتها 249 دولارًا قد فاق توقعات آبل الأصلية، وضاعفت الشركة مؤخرًا إنتاج AirPods Pro.

وتحتاج الشركة المصنعة لهواتف آيفون إلى رفع سعر هاتفها الجديد في حال أرادت تضمين سماعات AirPods بشكل مجاني، لكن لماذا تفعل آبل أي شيء يمكن أن يؤثر على مبيعات آيفون بطريقة معاكسة؟.

وعلاوة على ذلك، فإن الشركة لم تصبح أكثر الشركات ربحية في التاريخ من خلال التخلي عن منتجات يتوق المستهلكون إليها ويسعدهم دفع ثمنها.

يذكر أن آبل تروج لمستقبل لاسلكي، وهي قادرة على توفير سماعات AirPods بشكل مجاني مع أجهزة آيفون الجديدة في وقت ما في السنوات القليلة المقبلة، إلا أنه من غير المحتمل أن نرى ذلك يحدث في عام 2020.

#آيفون #سماعات

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