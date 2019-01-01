الحوانين يضم 4 لاعبين جدد

غزة / سما /

أكد نادي بيت حانون الرياضي تعاقده مع 4 لاعبين جدد, استعدادا لمرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة.

وذكر النادي أنه ضم الرباعي شادي الشاعر, ونصر أبو عصر, وفادي الشامي, ونضال شبات مؤخرا, لضمان الظهور معه في الدور الثاني من المسابقة.

وسبق لـ"الحوانين" التعاقد مع 3 لاعبين هم محمد المنايعة, ويحيى النجمي, وناجي النحال, لتكون محصلته ضم 7 لاعبين في الانتقالات الشتوية.

يشار إلى أن بيت حانون الرياضي أنهى مرحلة ذهاب دوري الدرجة الممتازة في المركز الخامس برصيد 16 نقطة, بفارق الأهداف خلف الصداقة.