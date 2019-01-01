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"المجمع الاسلامي" .. لاعبان جديدان و4 راحلين و4 معارين

الأحد 01 ديسمبر 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المجمع الاسلامي" .. لاعبان جديدان و4 راحلين و4 معارين


غزة / سما /

كشف نادي المجمع الإسلامي عن صفقاته الجديدة واللاعبين الخارجين من صفوفه خلال الانتقالات الشتوية في قطاع غزة, استعدادا لإياب دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

وتعاقد المجمع مع الثنائي بلال أبو حمدان من بيت حانون الرياضي, ومحمود البحيصي من خدمات دير البلح, في حين رحل عنه حسن هتهت وإبراهيم أبو سيف للأهلي, ومحمد مطر للجلاء, وأحمد المدهون لنماء.

كما منح المجمع 4 لاعبين فرصة الإعارة مع نادي حطين, وهم محمد سالم, ومحمد الشيخ خليل, ومعاذ حسونة, وعبد أبو عودة.

يشار إلى أن المجمع أنهى الدور الأول من دوري الثانية في المركز الثالث برصيد 9 نقاط, بفارق الأهداف أمام خدمات جباليا.

#المجمع الاسلامي

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