قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، خمسة مواطنين من الضفة، رافق ذلك عمليات مداهمة لعدد من المنازل في عدة محافظات، وتسليم بلاغ لفتى من بيت لحم، لمراجعة مخابراتها.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد أسامة الشلش (مسالمة)، وعدي إسماعيل الشلش (مسالمة) من بلدة بيت عوا في الخليل.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقل الاحتلال المواطنين عامر علي ذويب، وحافظ داوود ذويب، فيما سلم الفتى أسامة علي البدن (16 عامًا) بلاغاً لمراجعة مخابراته.

يُضاف إلى المعتقلين عز الدين فريحات من بلدة اليامون، حيث جرى اعتقاله من أمام حاجز طيار، علماً أنه أسير سابق.