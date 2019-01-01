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بوتشيتينو ينتظر رحيل سولشاير عن مانشستر يونايتد

الأحد 01 ديسمبر 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتشيتينو ينتظر رحيل سولشاير عن مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

ينتظر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي رحيل نظيره النرويجي أولي جونار سولشاير عن كرسي تدريب مانشستر يونايتد.

و أفادت الصحافة البريطانية اليوم الأحد بأن مدرب السبيرز يملك فرصة تدريب أرسنال الإنجليزي في الفترة الحالية لكنه يرفض هذا الأمر.

و أقال أرسنال مدربه الإسباني أوناي إيمري مؤخراً لسوء النتائج ما يجعل مقعد المدرب خالياً في ظل عدم ارتباط بوتشيتينو بأي ناد منذ الرحيل عن السبيرز.

و يمنع حب توتنهام ، بوتشيتينو من تدريب الجار أرسنال ، لذلك يريد الانتظار و تقلد منصب مدرب مانشستر يونايتد بوصفه فريقاً أكبر من أرسنال ، بعد حقبة سولشاير.

و تحوم الشكوك حول استمرارية سولشاير في منصب مدرب الشياطين الحمر في الفترة المقبلة حال لم ينجح النادي في تحقيق أهدافه في الموسم الجاري.

و قال لاعب توتنهام السابق جيناس عن بوتشيتينو ” لو كنت مكانه لابتعدت عن التدريب لمدة ستة أشهر للتعافي بعد عمل دون توقف لمدة ستة سنوات في السبيرز”.

و أضاف مفيداً ” في نهاية الموسم هناك فرصة جيدة لتدريب مانشستر يونايتد ، بايرن ميونخ و ريال مدريد”.

#بوتشيتينو #مانشستر يونايتد #سولشاير

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