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الليكود و"أزرق أبيض" يجتمعون مساء اليوم بالكنيست

الأحد 01 ديسمبر 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود و"أزرق أبيض" يجتمعون مساء اليوم بالكنيست


القدس المحتلة / سما /

أفادت موقع "واينت" العبري، أن طواقم مفاوضات الليكود و"أزرق أبيض" سيجتمعون مساء اليوم الاحد، في تمام الساعة الـ13:00 في الكنيست. 
 
وفي وقت لاحق، سيجتمع رئيس الكنيست "يولي ادشتالين" في اجتماعات منفصلة مع رئيس "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان ورئيس حزب "يهدوت هتوراة" المتدين موشي غافني.
 
وعلى صعيد متصل قالت مصادر إسرائيلية إن الليكود يحاول هذه الأيام الحصول على 61 توقيعاً المطلوبة، ساعياً إلى الحصول عليها من تكتل اليمين ويسرائيل بيتنو، وفي حال جمعها فإن الرئيس الإسرائيلي يقوم خلال يومين بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة خلال أسبوعين.

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