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بينت يوعز للجيش بتشديد الرد على الاعتداءات ونتنياهو يعلّق

الأحد 01 ديسمبر 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يوعز للجيش بتشديد الرد على الاعتداءات ونتنياهو يعلّق


القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قصف إسرائيل لعشرات الأهداف الإيرانية في سوريا مؤخراً، رداً على إطلاق قذائف صاروخية تجاه هضبة الجولان، تم بتوجيهات من وزير الجيش نفتالي بينت، خلافاً لرأي رؤساء الأجهزة الأمنية الذين أوصوا بالاكتفاء برد قليل تفادياً لتدهور الأوضاع.
 
وبحسب الإذاعة، قال مقربون من الوزير بينت، إن ذلك تم في إطار سياسة جديدة يقودها لرفع مستوى الرد "ولاجتثاث أي محاولة من قبل إيران للتموضع العسكري في سوريا".
 
وأضافت، أن مصادر في مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية وصفت ذلك بمناورة إعلامية لنفتالي بينت.
 
وفي حديث مع المعلقة العسكرية لإذاعة الجيش، قالت المصادر إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان قد أوعز إلى الجيش قبل تولي بينت منصبه بتصعيد الرد على الاعتداءات ضد إسرائيل".

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