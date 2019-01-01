فيديو.. مانشستر سيتي يواصل الابتعاد عن صدارة ليفربول

وكالات / سما /

سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل مع مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-2 مساء السبت، في افتتاح الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم سيتي أولا عبر رحيم سترلينج في الدقيقة 22، قبل أن يعادل جيترو فيليمس النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة 25، وكاد سيتي يخرج فائزا عن طريق هدف من كيفن دي بروين (82)، لكن جونجو شيلفي منح نيوكاسل نقطة ثمينة بهدف في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد سيتي إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط وراء المتصدر ليفربول الذي سيلعب لاحقا أمام ضيفه برايتون، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة.

واعتمد مدرب سيتي جوسيب جوارديولا على طريقة اللعب المعتادة 4-3-3، فوقف جون ستونز إلى جانب فرناندينيو في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وبنجامين مندي، فيما قام إلكاي جوندوجان بدور لاعب الارتكاز وراء ثنائي صناعة الألعاب كيفن دي بروين ودافيد سيلفا، واحتوى ثلاثي المقدمة على سترلينج ورياض محرز وجابريال جيسوس.

في الناحية المقابلة، لجأ مدرب نيوكاسل ستيف بروس إلى طريقة اللعب الدفاعية 5-4-1، فتكون الخط الخلفي من الخماسي خافيير مانكيو وفيديريكو فرنانديز وكياران كلارك وبول ديموت وجيترو فيليمس، ووقف ميجيل ألميرون وألان ساينت-ماكسيمين على الجناحين، حول ثنائي صناعة الألعاب جونجو شيلفي وأيزاك هايدن، فيما تمركز البرازيلي جويلينتون كرأس حربة.

مرت الدقائق العشرون الأولى يهدوء دون وجود خطورة حقيقية من كلا الطرفين، وسط سيطرة متوقعة على المجريات من قبل مانشستر سيتي، مقابل اعتماد نيوكاسل على الهجمات المرتدة، التي كاد أن يشكل جويلينتون من خلالها خطورة على مرمى سيتي لولا تدخل فرناندينيو في الوقت المناسب بالدقيقة السابعة.

وارتدت تسديدة هايدن من سترلينج في الدقيقة 18، وبعدها بلحظات، مرت رأسية فرناندينيو فوق عارضة مرمى نيوكاسل إثر ركلة ركنية.

أول فرصة خطيرة حقيقية في المباراة، جاءت لصالح نيوكاسل عندما نفذ سيلفي ركلة حرة فوق الحائط، لتهز الكرة الشباك من الخارج بالدقيقة 20.

وبعدها بدقيقتين، افتتح سيتي التسجيل عن طريق سترلينج الذي تلقى تمريرة بكعب القدم من دافيد سيلفا، ليضع الكرة منخفضة في الشباك.

لم يهنأ مانشستر سيتي بتقدمه طويلا، فحقق نيوكاسل التعادل في الدقيقة 25، عندما تلقى فيليمس تمريرة ألميرون، ليضع الكرة في الزاوية السفلية اليمنى لمرمى الحارس البرازيلي إيدرسون.

وتخلص سترلينج من رقيبه قبل أن يسدد من بعيد في أحضان الحارس مارتن دوبرافكا بالدقيقة 33، وظل سيتي مسيطرا على الأجواء، دون أن يترجم أفضليته إلى فرص حقيقية، لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1.

وجرب دي بروين حظه بتسديدة قوية علت مرمى نيوكاسل في الدقيقة 55، وفشل جيسوس في الاستفادة من تمريرة سترلينج المميزة أمام المرمى إثر لعبة مشتركة للأخير مع سيلفا بالدقيقة 58.

وانفرد جيسوس بالمرمى اثر تمريرة من سيلفا لكن دوبرافكا تصدى لمحاولته، قبل أن يتألق مجددا في التصدي لمتابعة دي بروين في الدقيقة 68.

ودخل برناردو سيلفا وفيل فودين مكان محرز ودافيد سيلفا في تشكيلة سيتي، ومرت محاولة البرتغالي سيلفا بجانب المرمى في الدقيقة 72، قبل أن يجري نيوكاسل تغييرا بإشراك كريستيان أتسو مكان ماكسيمين.

وأهدى دي بروين فريقه التقدم في الدقيقة 82، بعدما وصلت إليه كرة مقطوعة من دفاع نيوكاسل، ليسدد كرة قوية ارتدت من عارضة المرمى إلى داخل الشباك.

وأجري سيتي تبديلا دفاعيا بإشراك لاعب الارتكاز رودري مكان غير الموفق جيسوس من أجل الحفاظ على التقدم، لكن نيوكاسل تمكن من إعادة المباراة إلى نقطة البدتية بهدف في الدقيقة 88 إثر تسديدة مركزة لشيلفي استقرت على يمين الحارس إيدرسون، وكاد سترلينج يسجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بيد أن الحارس دوبرافكا أنقذ محاولته.