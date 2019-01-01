سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تزور إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن سفيرة أمريكا الجديدة بالأمم المتحدة ستزور إسرائيل، مطلع العام القادم.

وقالت الصحيفة، إن السفيرة كيلي كرافت، ستزور إسرائيل برفقة السفير الإسرائيلي، لدى الأمم المتحدة داني دانون، خلال شهر يناير.

وأضافت الصحيفة، أن كرافت ستجتمع بعدة شخصيات سياسية وأمنية في إسرائيل، لمناقشة الأوضاع الأمنية على الجبهتين الجنوبية والشمالية.

وأشارت الصحيفة، الى أن كرافت ستجري جولة ميدانية على الحدود مع لبنان، والحدود مع قطاع غزة، للاطلاع على نشاطات حماس وحزب الله، بهذه المناطق.