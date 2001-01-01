إذاعة عبرية: 2600 صاروخ تم إطلاقهم من غزة خلال العامين الأخيرين

القدس المحتلة / سما /

ذكر مراسل إذاعة جيش الاحتلال في غلاف غزة، اليوم الأحد، أن 2600 صاروخ تم إطلاقهم من قطاع غزة خلال العامين الأخيرين.

وبحسب المراسل تساحي دبوش، فإن بعد نحو 3 أعوام ونصف من الهدوء الكبير بعد عملية الجرف الصامد، تظهر البيانات أنه تم إطلاق 2600 صاروخ خلال العامين الأخيرين، بمعدل وصل إلى 3.5 صاروخ في اليوم.

فيما تم تسجيل إطلاق 1500 صاروخ خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن أول صاروخ أطلق من غزة كان عام 2001، وبعد مرور عام تم إطلاق 35 صاروخًا، وفي عام 2005 بعد الانسحاب من غزة ارتفع العدد إلى 1000.

ولفت إلى أن أول صاروخ ضرب عسقلان كان عام 2006، ومنذ ذلك الحين أصبح إطلاق الصواريخ يتم بشكل روتيني منذ ما يقرب من 20 عامًا، مع زيادة وتيرة إطلاقها.