  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إذاعة عبرية: 2600 صاروخ تم إطلاقهم من غزة خلال العامين الأخيرين

الأحد 01 ديسمبر 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة عبرية: 2600 صاروخ تم إطلاقهم من غزة خلال العامين الأخيرين


القدس المحتلة / سما /

 ذكر مراسل إذاعة جيش الاحتلال في غلاف غزة، اليوم الأحد، أن 2600 صاروخ تم إطلاقهم من قطاع غزة خلال العامين الأخيرين.

وبحسب المراسل تساحي دبوش، فإن بعد نحو 3 أعوام ونصف من الهدوء الكبير بعد عملية الجرف الصامد، تظهر البيانات أنه تم إطلاق 2600 صاروخ خلال العامين الأخيرين، بمعدل وصل إلى 3.5 صاروخ في اليوم.

فيما تم تسجيل إطلاق 1500 صاروخ خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن أول صاروخ أطلق من غزة كان عام 2001، وبعد مرور عام تم إطلاق 35 صاروخًا، وفي عام 2005 بعد الانسحاب من غزة ارتفع العدد إلى 1000.

ولفت إلى أن أول صاروخ ضرب عسقلان كان عام 2006، ومنذ ذلك الحين أصبح إطلاق الصواريخ يتم بشكل روتيني منذ ما يقرب من 20 عامًا، مع زيادة وتيرة إطلاقها.

الأكثر قراءة اليوم

ماذا سيكشف "ما خفي أعظم" من الكنز الاستخباراتي الذي وقع في يد القسام؟

"مشبوه" وعليه علامات استفهام.. وزارة الصحة تحدد موقفها من المستشفى الامريكي شمال القطاع

بعد نحو 30 عام على اغلاقه.. ما هي حقيقة إعادة افتتاح "سينما السامر" بغزة ؟

أبو مذكور يؤكد: إغلاق مطعم "الليفل أب" هذه الليلة

تفاصيل.. الرئيس يتسلم رد حماس حول الانتخابات وهذا ما ابلغه لـ"حنا ناصر"

رئيس الموساد السابق: اغتيال شخصية سياسية اسرائيلية قريباً!

الشعبية: كيف لمن يقطع المساعدات عن مستشفيات القدس بناء واحدة في غزة؟!

الأخبار الرئيسية

تقدم في محادثات التهدئة.. مصر تسمح لهنية بجولة خارجية لاول مرة منذ تولية رئاسة حماس

جيش الاحتلال : مستعدون لأي عملية عسكرية ضد قطاع غزة

بينيت يأمر بدراسة مقترح إقامة مطار و جزيرة اصطناعية قبالة غزة

كاتب إسرائيلي: لدى الرئيس عباس ثلاثة مخارج لوقف إجراء الانتخابات

استشهاد فتى برصاص الاحتلال جنوب الخليل