  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

في مقابلة مع صحيفة عبرية.. وزير خارجية ليبيا: نتطلع لعلاقات طبيعية مع إسرائيل

الأحد 01 ديسمبر 2019 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في مقابلة مع صحيفة عبرية.. وزير خارجية ليبيا: نتطلع لعلاقات طبيعية مع إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية الليبي في الحكومة الانتقالية التي يتزعمها الجنرال خليفة حفتر، إنه يأمل أن تتمكن ليبيا من إقامة علاقات طبيعية مع "إسرائيل" إذا تم حل القضية الفلسطينية.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة معاريف العبرية: "نحن دولة عضو في جامعة الدول العربية وملتزمون بقراراتها وقرارات الأمم المتحدة، وندعم حقوق الشعوب، بما في ذلك حقوق الشعب الفلسطيني".

وأدان الحويج بشدة أنشطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشرق الأوسط، وتدخل تركيا واتفاق التجارة والأسلحة الذي وقعه مع حكومة طرابلس، متهما إياه بدعم الإرهاب.

الأكثر قراءة اليوم

ماذا سيكشف "ما خفي أعظم" من الكنز الاستخباراتي الذي وقع في يد القسام؟

"مشبوه" وعليه علامات استفهام.. وزارة الصحة تحدد موقفها من المستشفى الامريكي شمال القطاع

بعد نحو 30 عام على اغلاقه.. ما هي حقيقة إعادة افتتاح "سينما السامر" بغزة ؟

أبو مذكور يؤكد: إغلاق مطعم "الليفل أب" هذه الليلة

تفاصيل.. الرئيس يتسلم رد حماس حول الانتخابات وهذا ما ابلغه لـ"حنا ناصر"

رئيس الموساد السابق: اغتيال شخصية سياسية اسرائيلية قريباً!

الشعبية: كيف لمن يقطع المساعدات عن مستشفيات القدس بناء واحدة في غزة؟!

الأخبار الرئيسية

تقدم في محادثات التهدئة.. مصر تسمح لهنية بجولة خارجية لاول مرة منذ تولية رئاسة حماس

جيش الاحتلال : مستعدون لأي عملية عسكرية ضد قطاع غزة

بينيت يأمر بدراسة مقترح إقامة مطار و جزيرة اصطناعية قبالة غزة

كاتب إسرائيلي: لدى الرئيس عباس ثلاثة مخارج لوقف إجراء الانتخابات

استشهاد فتى برصاص الاحتلال جنوب الخليل