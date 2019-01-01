في مقابلة مع صحيفة عبرية.. وزير خارجية ليبيا: نتطلع لعلاقات طبيعية مع إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية الليبي في الحكومة الانتقالية التي يتزعمها الجنرال خليفة حفتر، إنه يأمل أن تتمكن ليبيا من إقامة علاقات طبيعية مع "إسرائيل" إذا تم حل القضية الفلسطينية.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة معاريف العبرية: "نحن دولة عضو في جامعة الدول العربية وملتزمون بقراراتها وقرارات الأمم المتحدة، وندعم حقوق الشعوب، بما في ذلك حقوق الشعب الفلسطيني".

وأدان الحويج بشدة أنشطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشرق الأوسط، وتدخل تركيا واتفاق التجارة والأسلحة الذي وقعه مع حكومة طرابلس، متهما إياه بدعم الإرهاب.