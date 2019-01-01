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الأسرى في "عسقلان": وضع السجن كارثي

الأحد 01 ديسمبر 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى في "عسقلان": وضع السجن كارثي


القدس المحتلة / سما /

 أكّد الأسرى في سجن "عسقلان" بأنهم وجدوا وضع السجن كارثي، بعد عودتهم إليه من سجن "نفحه"، إثر قمعهم ونقلهم قبل شهر.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن محامي الهيئة تمكّن من زيارة عدد من الأسرى، إذ رووا له بأنهم وجدوا المصاحف ممزّقة وملقاة على الأرض، وكذلك جميع ملابسهم ومقتناياتهم ممزقة ومحطمة وملقاة في السّاحة منذ شهر، فيما وجدوا كتابات مسيئة للدّين الإسلامي وللأسرى خطّها سجناء إسرائيليون كانوا قد قبعوا في السّجن خلال تلك الفترة.

ولفتت هيئة الأسرى إلى أن العقوبات التي تفرضها إدارة سجن "عسقلان" على الأسرى ما زالت مستمرّة، إذ قامت بنقل تسعة أسرى إلى سجون مختلفة، وهم: زياد بزار، وأمين زياد، وعيسى جبارين وباسم النعسان إلى "النقب"، وكل من: محمد ناجي، وشريف ناجي وطالب مخامرة إلى "جلبوع"، وإياد المهلوس إلى "هداريم" واحمد الصوفي إلى "نفحه".

يذكر أن قوات القمع كانت قد اقتحمت سجن "عسقلان" في تاريخ الـ23 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واعتدت على الأسرى وأحدثت الخراب في مقتنياتهم، ونقلتهم إلى سجن "نفحه".

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