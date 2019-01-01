الاحتلال يعتدي على طلبة اللبن الشرقية ويمنعهم من الوصول إلى مدرستهم

رام الله / سما /

اعتدى جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، على طلبة مدرسة اللبن الشرقية الثانوية، ومنعوهم من الوصول إلى المدرسة الواقعة على شارع رام الله– نابلس الرئيسي.

وأفادت مصادر محلية ، بأن الجنود أوقفوا الطلبة قرب مدرسة بنات اللبن الشرقية الثانوية، ومنعوهم من الاستمرار بالسير على الشارع الرئيسي المؤدي لمدرستهم، وطالبوهم بالعودة أو سلوك طريق ترابية وعرة وطويلة.

وقال مدير التربية والتعليم- جنوب نابلس نصر أبو كرش ، إن قوات الاحتلال تمنع الطلبة منذ الصباح من سلك الشارع الرئيس الواصل للمدرسة؛ بحجة أنه منطقة عسكرية مغلقة لمدة يومين؛ بدعوى إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين الخميس الماضي.

وأضاف، ان تلك الخطوة تأتي في محاولة الاحتلال لإخلاء المدرسة واستهداف التعليم الفلسطيني، ومنع المواطنين وطلبة المدارس بتلك المنطقة من استخدام الشارع الرئيسي، إلا أن تلك القرارات تواجه بالإدارة الصلبة.

وأكد أبو كرش، أن جنود الاحتلال يتواجدون يوميا أمام المدرسة، ويمارسون العربدة والاستفزاز للطلبة، مشيرة إلى أن بعض الطلبة اضطروا لسلك طريق بديلة للوصول للمدرسة، فيما العدد الأكبر لم يستطع الوصول للمدرسة.