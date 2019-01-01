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حسين الشيخ: الميناء العائم جزء من مشروع انفصالي لإقامة دويلة بغزة

الأحد 01 ديسمبر 2019 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ: الميناء العائم جزء من مشروع انفصالي لإقامة دويلة بغزة


رام الله / سما /

اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، اليوم الأحد، أن تصريحات وزراء من حكومة الاحتلال حول الميناء العائم قبالة سواحل قطاع غزة بأنه جزء من تفاهمات التهدئة مع حركة حماس، هو استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزة.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر "إن هذا المشروع يهدف لقتل مشروع الدولة الفلسطينية".

وأضاف "هذا المخطط هو جزء من صفقة العار التي ترتكز على دويلة مسخ في غزة وتكريس الاحتلال في القدس والضفة".

وكانت قناة 12 العبرية، كشفت الليلة الماضية، أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت أمر كبار قادة الجيش بالعمل على دراسة إمكانية تنفيذ مقترح إنشاء "جزيرة اصطناعية" قبالة سواحل غزة، كجزء من الجهود الجارية للتوصل لتسوية طويلة الأمد مع حماس.

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