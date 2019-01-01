بعد 43 يوما.. الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم يعلقون إضرابهم عن الطعام

القدس المحتلة / سما /

قرر الأسرى المحررون المعتصمون وسط رام الله، وقف إضرابهم عن الطعام الذي استمر 23 يومًا واعتصامهم الذي استمر 43 يومًا وخطواتهم الاحتجاجية.

وقال المحررون في بيانٍ مقتضب، "على ضوء الروح الإيجابية العالية التي لمسناها من القيادة الفلسطينية، وحفاظًا على وحدة شعبنا، وحرصًا منا على عدم تسيس قضيتنا الإنسانية العادلة، قرر الأسرى المحررون وقف خطواتهم الاحتجاجية"، وأبدى المحررون ثقتهم بالرئيس عباس لإنصافهم ورفع الظلم عنهم.

وجاء قرار الأسرى بعد لقاء رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس، لبحث قضية الأسرى المحررين المضربين والمعتصمين في ساحة مركز البيرة الثقافي.

وكان المحررون المعتصمون قد أعلنوا مساء الجمعة، وقف إضرابهم عن الماء بعد 3 أيام، استجابة لمبادرة طرحتها القوى والهيئات الحقوقية والنقابية بوقف