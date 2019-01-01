شاهد: لحظة إسقاط الحوثي طائرة الأباتشي السعودية وسط التكبير والتهليل

وكالات

وزع الإعلام الحربي التابع للحوثيين، السبت، مشاهد قال إنها لعملية إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ "مناسب ومصرع طاقمها، في مجازة عسير".



وتظهر المشاهد لحظة استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو، بتقنية جديدة لم يفصح عنها بعد، أدى لاحتراق الطائرة الأباتشي، وإسقاطها في أحد الجبال بمنطقة مجازة قبالة عسير، ومصرع طاقمها المكون من الطيارين السعوديين، الطيار عبدالمجيد العمري، و‏الطيار سعود الشهري، حسبما أفاد مغردون سعوديون في تويتر. وفق ما نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وكان الحوثيون قالوا، الجمعة، إنهم أسقطوا مروحية عسكرية سعودية من نوع أباتشي، فيما لم تعلق السلطات السعودية على ذلك.