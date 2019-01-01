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مصرع إسرائيلي وإصابة آخر دهسا في المغرب

الأحد 01 ديسمبر 2019 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع إسرائيلي وإصابة آخر دهسا في المغرب


القدس المحتلة / سما /

قُتل إسرائيلي وأصيب آخر بجروح خطيرة؛ جراء تعرضهم للدهس من قبل سائق حافلة في الدار البيضاء المغربية، خلال تواجدهم أمام أحد الفنادق الجمعة.


وبحسب قناة 12 العبرية، فإن القتيل من سكان الجنوب، ووصل مع مئات الإسرائيليين للمغرب لإحياء ذكرى الحاخام حاييم بينتو جد الحاخام يوشياهو يوسف بينتو، الذي كان حاضرا في المكان مع كبار من رجال الأعمال الإسرائيليين، وعضو الكنيست السابق أورين حزان، الذي أصبح مقربا من الحاخام يوشياهو، بعد أن فشل في العودة للكنيست.


وأضافت أن حافلتين كانتا بانتظارهم عند خروجهم من مكان الاحتفال، مشيرة إلى أنهم وحين هموا بقطع الطريق، انطلق سائق إحدى الحافلتين باتجاههم ودهسهم.

وقال إسرائيليون كانوا بالمكان إن ما جرى لا يشبه حادث السيارة، فيما قال سائق الحافلة خلال التحقيق معه من قبل الشرطة المغربية إنه ضغط على الدواسة بطريق الخطأ، ولم يكن هجوما بل حادثأ.

من جهتها، قالت الشبكة الإسرائيلية إن الشرطة المغربية اعتقلت سائقي الحافلتين، وسط حالة من الفوضى سادت المكان، ظنا أن ما حدث كان عملية مقصودة ضد اليهود، لكن السائق قال في إفادته للشرطة إن "قدمه ضغطت على البنزين عن طريق الخطأ، وإن ما حدث هو مجرد حادث سير عادي".

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