10 أيام حاسمة بشأن مستقبل "إسرائيل" السياسي

القدس المحتلة / سما /

تنتهي المهلة التي يحددها القانون الإسرائيلي بشأن حالة الفراغ السياسي الحالي، خلال 10 أيام، ستكون بمثابة الحسم في ساعاتها ودقائقها الأخيرة، إما بإعلان نجاح الجهود الجارية لتشكيل حكومة، أو فشلها والتوجه رسميًا لانتخابات ثالثة.

وتعقد اليوم الأحد، فرق التفاوض من حزبي الليكود وأزرق - أبيض، اجتماعًا سيكون بمثابة الأخير بينهما لمحاولة التوصل لتشكيل حكومة، حيث سيحضره رئيس الكنيست بولي إدلشتاين، لمحاولة الضغط باتجاه التوافق على رؤية واحدة تسمح بتشكيل الحكومة، رغم أن الاحتمالات ضئيلة جدًا بنجاحها.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن حزب الليكود يعتزم جمع 61 توقيعًا من أعضاء الكنيست لمنح بنيامين نتنياهو زعيم الحزب فرصة 14 يومًا أخرى لتشكيل حكومة جديدة.

وترى قناة 12 العبرية، أن خيار تشكيل الحكومة سيبقى صعبًا جدًا، وأن محاولات الليكود لن تخرج بنتائج في ظل تمسك حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس بشروطه بعدم التواجد في حكومة يرأسها بنيامين نتنياهو خاصةً بعد توجيه لوائح اتهام ضده، وكذلك تمسك حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان بشروطه بشأن مسائل تتعلق بـ "الدولة" و "الدين".

وقال عوديد فورير من حزب ليبرمان للقناة العبرية السابعة، إنهم سيناقشون اليوم طلب الليكود بالتوقيع على تفويض يسمح لنتنياهو بمنحه مهلة 14 يومًا لتشكيل الحكومة. مشيرًا إلى أن الرد سيسلم لليكود بعد مناقشته داخل الحزب هذا اليوم.

وسبق ذلك خروج ليبرمان بتصريح أشار فيها إلى أن حزبه سيوافق على منح الفرصة لكل من نتنياهو وغانتس الفرصة لتشكيل حكومة وحدة خلال 14 يومًا أخرى.

ويرى حزب غانتس أن تمديد فترة أسبوعين آخرين من أجل تشكيل حكومة لن يكون لهما أي فائدة، ولن يؤدي إلى أي تقدم، وأن الأفضل التوجه لانتخابات ثالثة.

ووفقًا لصحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن هناك خلافات داخل حزب غانتس مع حلفائه يائير لابيد وموشيه يعلون وغابي أشكنازي بشأن إمكانية الانضمام لحكومة بالتناوب مع نتنياهو.

وينص القانون الإسرائيلي في حال حصل أحد أعضاء الكنيست بما فيهم المرشحين السابقين لتشكيل حكومة، على توقيع 61 عضوًا في الكنيست، فإنه يمنح مهلة 14 يومًا لتشكيل حكومة، وفي حال فشل يتم التوجه من أجل إجراء انتخابات ثالثة.