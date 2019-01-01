قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، 7 مواطنين خلال مداهمات متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير السابق أشرف ياسر غانم في قرية الجاروشية شمال طولكرم، فيما اندلعت مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية عقب اقتحامها، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت على العمال غرب بلدة حبلة جنوب المدينة.

واقتحمت القوات منزل الأسير السابق لؤي فيصل الهشلمون في منطقة واد أبو كتيلة بالخليل.

وفي بيت لحم، سلم الاحتلال بلاغًا للفتى أسامة البدن في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة.

واحتجز جنود الاحتلال شابًا خلال اقتحامهم قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

كما جرى اقتحام حي عبيد داخل قرية العيسوية في القدس المحتلة.