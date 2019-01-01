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امطار فوق معظم المناطق الليلة وغداً

الأحد 01 ديسمبر 2019 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
امطار فوق معظم المناطق الليلة وغداً


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن يطرأ اليوم الأحد، انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً ولطيفاً ومستقراً خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل تتأثر فلسطين بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً، وتتهيأ الفرصة لتساقط الامطار فوق معظم المناطق، وتشتد فجر الاثنين.
وفِي يوم الاثنين يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً وماطراً خلال ساعات الصباح، وخلال ساعات النهار تضعف تدريجياً فرصة تساقط الأمطار فوق معظم المناطق، ويكون الطقس بارداً خلال ساعات الليل.
وفِي يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافياً إلى قليل الغيوم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً.
وفِي يوم الأربعاء يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، والفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار على بعض المناطق.

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