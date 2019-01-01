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وزير الحرب الاسرائيلي: سنزيد من نشاطاتنا في سوريا لهذا الهدف.. وأميركا وروسيا راضيتان عن ذلك

السبت 30 نوفمبر 2019 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحرب الاسرائيلي: سنزيد من نشاطاتنا في سوريا لهذا الهدف.. وأميركا وروسيا راضيتان عن ذلك


القدس المحتلة / سما /

قال نفتالي بينيت، وزير الجيش الإسرائيلي، إنه يعمل على تغيير السياسة ضد إيران بهدف الضغط عليها لسحب قواتها من سوريا.

وأكد بينيت -كما أوردت نقلًا عنه القناة العبرية السابعة- إن الجيش الإسرائيلي سيزيد من نشاطاته في سوريا التي اعتبر أنها كانت منخفضةً في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه الوجود الإيراني يتم تنسيقها مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وروسيا، مشيرًا إلى أنهم أعربوا عن رضاهم عن هذه الخطوة التي تهدف لضرب القواعد التي تحتوي على صواريخ موجهة لإسرائيل.

وقال: "إذا لم تتصرف إسرائيل ضد إيران في سوريا، فسوف يكون هناك آلاف الصواريخ، على غرار الوضع في لبنان".

وأضاف: "من خلال الضربات الجراحية المنخفضة، لن نكون قادرين على منع إيران من الوجود في سوريا، ومهاجمتها في سوريا ومنعها من التواجد سيكون أفضل بكثير من حماية الجبهة الداخلية بشكل كامل".

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