"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم جسر لندن

لندن /سما/

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، اليوم السبت، مسؤوليته عن عملية الطعن التي نفذت، يوم الجمعة الماضي، في جسر لندن، وأودت بحياة 3 أشخاص بينهم المهاجم.

وكانت قد أكدت الشرطة البريطانية يوم أمس، تصفية رجل نفذ عملية طعن في جسر لندن، قائلة إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين متأثرين بجروحهما جراء الحادث إضافة إلى إصابة 3 آخرين.

وصنفت الشرطة الهجوم بالإرهابي، لكنها قالت إنها لا تزال تنظر في جميع الاحتمالات الخاصة بدوافع المنفذ، بينما وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون العملية بالمرعبة، متعهداً بأن بريطانيا "لن تكون خائفة أو مقسمة بمثل هذه الهجمات".