الرئيس يستقبل رئيس جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية

رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب.

وهنأ الرئيس، الشعب الفلسطيني والحركة الكشفية الفلسطينية، بانعقاد أعمال المؤتمر الكشفي الوطني الأول الذي حمل شعار "تحرير الأقصى والقيامة"، والذي عقد بمدينة رام الله بمشاركة عربية وإقليمية مميزة.

وأكد الرئيس، على أهمية هذا المؤتمر في دعم القاعدة الكشفية في فلسطين، ونقل رسالة الكشافة الفلسطينية، خاصة في ظل المشاركة العربية الهامة في أعماله.

وشدد الرئيس عباس، على التزامه ببناء الكشافة الفلسطينية وترسيخ بعدها الوطني وتحييدها الكامل عن السياسة وآثارها.