إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم

بيت لحم / سما /

احتفل مساء اليوم السبت، في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وبحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد، في ساحة كنيسة المهد بالمدينة، إيذاناً ببدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

وقام رئيس الوزراء ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، بإضاءة الشجرة التي تم نصبها في ساحة المهد وسط أجواء من البهجة.

وشارك في حفل الإضاءة محافظ بيت لحم كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، وحارس الأراضي المقدسة فرانشسكو باتون، ومدراء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والشعبية وممثلو الكنائس، والعديد من شخصيات ورجال دين مسيحيين ومسلمين وجمع غفير من سكان المحافظة.

ونقل محافظ بيت لحم كامل حميد تحيات وتبريكات السيد الرئيس محمود عباس، الذي يتابع هذه الاحتفالات والأعياد عن كثب، وقدّم شكره باسم الرئيس لقداسة البابا لاستجابته لإعادة مذود السيد المسيح إلى بيت لحم.

وقال إن بيت لحم هي وجهة فلسطين للعالم، وكافة أنظار الشعوب تتجه إليها في أعياد الميلاد المجيدة. وتحدث عن الإجراءات والترتيبات الأمنية في فترة الإحتفالات، وأشار إلى أن السياحة الجيدة التي تشهدها فلسطين عامة وبيت لحم خاصة دليل على الأمن والإستقرار.

بدورها تحدثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، عن واقع السياحة في فلسطين والارتفاع الملحوظ في عدد السياح لهذا العام، حيث سجلت فلسطين نمواً سياحياً، وتطرقت أيضا إلى أهم انجازات الوزارة خلال العام الحالي في مجال السياحة والتراث الثقافي، وأهمها استحداث تطبيق على الانترنت لتنظيم زيارة السياح لكنيسة المهد، وتحديد مواعيد لاستقبالهم لكي لا تطول فترة انتظارهم ليتمكنوا من زيارة المغارة وليستفيدوا من وقتهم للتعرف أكثر على مدينة بيت لحم وأهلها وأهم الأماكن التراثية فيها، وأشارت الى أن الأعداد الكبيرة للسياح الذين يزورون كنيسة المهد دفعت بالوزارة للحديث مع القائمين على الكنيسة لزيادة ساعات الزيارة.

وفي سياق حديثها أكدت أنه من خلال عملهم يسعون بشكل دائم لنقل صورة فلسطين الحقيقية للعالم.

وقال رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، إن رسالة الميلاد لهذا العام هي رسالة فرح، وأتمنى أن يحتفل المواطنين العام القادم وقد تحرر الأسرى في دولة فلسطين الحرة والمستقلة.

وأضاف أن سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين في الميدان والأسرى في سجون الاحتلال تهدف للنيل من عزيمة أبناء شعبنا، مؤكداً على ضرورة اظهار معاناتنا الناتجة عن تعسف الاحتلال وظلمه.

وكان قد أعلن في بيت لحم، مساء اليوم، عن بدء احتفالات اعياد الميلاد، بوصول قطعة أثرية من مذود السيد المسيح إلى المدينة.

وكانت القطعة الخشبية محفوظة في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، وجرى تسليمها في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى راعي كنيسة بيت لحم.

وعُرضت القطعة على الجمهور في مركز نوتردام في القدس، قبل نقلها إلى بيت لحم مسقط رأس السيد المسيح.

وقد عرضت القطعة داخل كنيسة القديسة كاترينا المجاورة لكنيسة المهد في ميدان المزود، في نفس توقيت إضاءة شجرة عيد الميلاد في بيت لحم مساء اليوم .