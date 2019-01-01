استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل.. والهلال الاحمر: لم يسمح لطواقمنا الوصول للشهيد

الخليل / سما /

استشهد شاب برصاص الاحتلال مساء اليوم قرب مفترق بلدة بيت عوا جنوب الخليل بزعم القائه زجاجة حارقة نحو دورية اسرائيلية.

وبحسب مصادر محلية، اطلق جنود الاحتلال النار باتجاه ٣ شبان بالقرب من مستوطنة "شيجاف" ما ادى لاستشهاد احدهم واصابة آخر واحتجاز الثلاثة.

وقالت مصادر امنية، إن الفتى بدوي خالد بدوي الشلش المسالمة ١٦ عاما قد استشهد متأثرا باصابته، فيما اصيب الفتى ماهر علي مسالمة بحراح خطرة، ولم تعرف هوية الثالث وهو غير مصاب.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة في بيان مقتضب، ان الارتباط المدني بلغ باستشهاد مواطن ( لم تعرف هويته بعد )، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب بيت عوا جنوب الخليل.

في سياق متصل، قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال لم تسمح لطواقمنا من الدخول لمنطقة استشهاد الشاب قرب بلدة بيت عوا غرب الخليل.

وكانت جمعية الهلال الاحمر، قد افادت بأن الطواقم الطبية التابعة لها في الطريق لمفترق بلدة بيت عوا غرب الخليل بعد بلاغ عن وجود مصاب برصاص جيش الاحتلال، مشيرة الى أنه حتى اللحظة لا توجد أي معلومات حول الحدث.