مئات المتظاهرين بـ"تل أبيب" للمطالبة برحيل "نتنياهو"

القدس المحتلة / سما /

تجمع مئات "الإسرائيليين" في "تل أبيب"، مساء اليوم السبت، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" والاستقالة.

ويأتي ذلك، على خلفية قرار تقديمه للقضاء، حيث ذكر موقع صحيفة "هآرتس"، أن حوالي 2000 شخص تظاهروا في ميدان "هبيما" وسط تل أبيب، مطالبين باستقالة "نتنياهو"، تحت شعار "استقيل، إسرائيل أكثر أهمية".

وكان 1500 "إسرائيلي" الأسبوع الماضي قد تظاهروا من المعسكر الديمقراطي في تل أبيب، مطالبين باستقالة "نتنياهو"، وذلك بعد يومين من توجيه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لائحة اتهام بحقه، بتهم الفساد والرشى وخيانة الامانة، كما جرت مظاهرة مماثلة في "بيتاح تيكفا".

في المقابل تظاهر مؤيدو نتنياهو، الثلاثاء الماضي، أمام مقر إقامته في القدس، وعبروا عن معارضتهم لقرارات جهة "إنفاذ القانون"، ودعوا لوقف الإجراءات القضائية بحقه.