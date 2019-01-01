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سورية: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة بعين العروس

السبت 30 نوفمبر 2019 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
سورية: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة بعين العروس


دمشق /سما/

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بمقتل وإصابة 15 مدنيا، اليوم السبت، إثر انفجار سيارة مفخخة في بلدة عين العروس بريف الرقة الشمالي، الذي تنتشر فيه القوات التركية. وهذا هو الانفجار الثاني في بلدة عين العروس.

وأفادت مصادر محلية بأن سيارة مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت اليوم وسط بلدة عين العروس جنوب تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل وإصابة 15 شخصا ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض إن "أكثر من 15 شخصا سقطوا قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في الشارع العام وسط البلدة، ولَم نتمكن من إحصاء أعداد القتلى والجرحى بسبب إسعافهم إلى المشافي التركية في مدينة أقجه قلعة على الحدود السورية التركية".

وفي وقت سابق اليوم السبت، جرح ثلاثة مدنيين على الأقل بانفجار سيارة ملغومة في وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة القوات التركية شمالي البلاد.

وكانت مدينة تل أبيض قد شهدت ستة انفجارات، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

 يذكر أن قوات الشرطة والأمن العام التابعة للمعارضة السورية، فككت، مساء الجمعة، دراجة نارية ملغومة بعد إبلاغ مواطنين عنها، كانت مركونة على الطريق بالقرب من قرية الجامل، فيما انفجرت سيارة مفخخة في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي الغربي.

ويسيطر الجيش التركي على منطقة تل أبيض بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

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