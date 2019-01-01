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"بالكوم" للإعلام تنظم دورتها التدريبية الأُولى حول مفاهيم حرية الرأي والتعبير

السبت 30 نوفمبر 2019 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بالكوم" للإعلام تنظم دورتها التدريبية الأُولى حول مفاهيم حرية الرأي والتعبير


رام الله / سما /

 نظمت مؤسسة "بالكوم" للإعلام دورتها التدريبية الأُولى حول مفاهيم حرية الرأي والتعبير وعلاقتها بالقانون الدولي، وذلك في مقر المؤسسة برام الله، اليوم.

واستهدفت الدورة نحو اثنَي عشر متدرباً من طلبة الإعلام في الجامعات، وعدداً من العاملين في الإذاعات المحلية، لتشكيل نواة لشبكة مدافعين عن حرية الرأي والتعبير.

وتأتي هذه الدورة التدريبية الأُولى ضمن مشروع "مدونة صوت لأجل حرية الرأي والتعبير" الممول من القنصلية البريطانية العامة في القدس، الذي يستمر حتى منتصف آذار من العام المقبل.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مدونة صوتية Podcast تختص بالبحث عن مفاهيم حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني وعلاقتها بالقوانين الدولية، حيث سيقوم المشاركون في المشروع بالعمل على تسجيلات صوتية مع قانونيين وحقوقيين وسياسيين، إلى جانب فئات من أبناء المجتمع والعمل على تحميلها عبر المدونة الصوتية التي تعتبر الأُولى من نوعها في فلسطين.

واستعرضت المدربة الإعلامية نجود القاسم خلال الدورة الإطار القانوني والمحلي لحرية الرأي والتعبير، إلى جانب الفروقات بين حرية الرأي والتعبير، وخطاب الكراهية.

وستُعقد دورات تدريبية معززة ضمن المشروع للوصول بالمشاركين إلى فهم واسع لحرية الرأي، لتمكينهم من إجراء مقابلات صوتية شاملة ومفيدة للمجتمع المحلي.

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