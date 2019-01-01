بيتان يواجه اتهاماتٍ مماثلةً لحليفه نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

يواجه ديفيد بيتان، عضو الكنيست عن حزب الليكود، والرجل المقرب من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اتهامات بالرشوة والاحتيال وخرق الأمانة بعد التحقيق في قضايا فساد تورط بها.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن بيتان، رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي السابق، الذي يعتبره نتنياهو حليفًا وصديقًا مخلصًا له، سيوصي مكتب المدعي العام بتوجيه لائحة اتهام ضده في الأسابيع المقبلة تتعلق بقضايا الفساد التي تورط فيها إبان كان رئيسًا لبلدية ريشون لتسيون.

ووفقًا للقناة، فإن مكتب المدعي العام لديه الكثير من المواد لدعم توصيته بمقاضاة بيتان، لكن القرار النهائي سيتخذ من قبل المستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت.

يشار إلى أنه في أوائل آذار الماضي أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها عثرت على أدلة ضد عضو الكنيست بيتان، وأوصت بتوجيه تهم الرشوة والاحتيال وغسيل الأموال.