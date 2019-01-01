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العوض ينفي وجود توافق وطني حول اقامة المستشفى الامريكي شمال القطاع

السبت 30 نوفمبر 2019 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض ينفي وجود توافق وطني حول اقامة المستشفى الامريكي شمال القطاع


رام الله / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن المستشفى الميداني في شمال غرب بيت لاهيا في قطاع غزة سيقام على مساحة 40 دونما، ويخضع للسيادة الأميركية ويطل على البحر المتوسط.

ونفى العوض في حديث اذاعي، إدعاء "حماس" بوجود توافق وطني على إقامة المستشفى، إنما بناء على تفاهمات حركة حماس التي وصفها بالمريبة مع إسرائيل .

وعبر العوض عن رفض حزب الشعب للتفاهمات التي تتم بعيدا عن منظمة التحرير، والشرعية الفلسطينية والتي تتم بشكل مريب وتفتح الباب نحو المعالجات الإنسانية على حساب الحل السياسي.

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