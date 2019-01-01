فيسبوك تعاقب شركة "إسرائيلية" انتهكت قانون الخصوصية

سما / وكالات/

عاقبت شركة "فيسبوك" مجموعة "أن أس أو" (NSO) الإسرائيلية، برفع دعوى قضائية في كاليفورنيا ضد الشركة إلى جانب حظر الحسابات الشخصية لموظفيها.

ووفق المصادر الاعلامية، فقد قام موظفو مجموعة "أن أس أو" (NSO) الإسرائيلية إجراءات قانونية ضد فيسبوك لحظر حساباتهم، وهو ما يعد انتهاكا لشروط الخدمة وقانون الخصوصية "الإسرائيلي" لاستخدام المعلومات الشخصية للموظفين.

وقالت المصادر، إن محامون يمثلون الموظفين الحاليين والسابقين في المجموعة الإسرائيلية، قدموا دعوى قانونية ضد فيسبوك لمحاولة استعادة حساباتهم بعد حظرها من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة أن المحامين طالبوا المحكمة أن تأمر فيسبوك برفع الحظر على حسابات موظفي الشركة "الإسرائيلية".