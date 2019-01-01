انطلاق اجتماعات مجموعة 77 والصين التحضيرية لمؤتمر الأطراف برئاسة فلسطين

رام الله / سما /

انطلقت اجتماعات مجموعة 77 والصين التحضيرية لمؤتمر الأطراف الـ25 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي سيعقد خلال الفترة من 2 إلى 13 كانون الأول 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد، برئاسة دولة فلسطين.

واستعرض مساعد وزير الخارجية والمغتربين السفير عمار حجازي، خلال الكلمة الافتتاحية، رؤية رئاسة المجموعة حول تحركها خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم تناول عدد من القضايا الهامة.

وأكد أهمية الحفاظ على وحدة المجموعة خلال المفاوضات الجارية وبأن دولة فلسطين لن تتوانى عن بذل كل جهد ممكن للدفع قدما في الحفاظ على المصالح الحيوية للمجموعة في ظل ما تتعرض له منظومة العمل متعددة الأطراف من تحديات وبشكل خاص في إطار قضايا تغير المناخ.

وأضاف عمار ان العديد من القضايا الهامة تم نقاشها هذا العام فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية المتعلقة بتغير المناخ والعمل المناخي في اجتماعات الهيئتين الفرعيتين لاتفاقية تغير المناخ الذي عقد في مدينة بون الألمانية، وفي قمة العمل المناخي التي عقدت في مدينة نيويورك، والاجتماع التحضيري للمؤتمر الذي عقد في كوستاريكا، إلا أنه ما زال هناك عديد من القضايا العالقة التي تهم مصالح دول مجموعة 77 والصين بشكل خاص والمجتمع الدول لم يتم اتخاذ قرارات بشأنها، داعيا لضرورة التوحد وتضافر الجهود داخل لتحقيق المصالح المشتركة للمجموعة.

واستضافت مجموعة 77 والصين، خلال الاجتماعات التحضيرية، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ باتريشيا اسبينوزا، التي أشادت بأهمية العمل الذي تقوم به المجموعة في تحقيق أهداف الاتفاقية.

وتطرقت اسبينوزا إلى القضايا العالقة التي يتم التوفق عليها مثل المادة (6) من اتفاق باريس لتغير المناخ، والتي تعني بالنهج التعاونية الدولية لتحقيق المساهمات المحددة وطنيا لتخفيض إنبعاثات الكربون، مؤكدة ضرورة تعزيز الطموح فيما يتعلق بآليات التخفيف والتكيف لآثار تغير المناخ، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل، داعية الدول الأعضاء إلى ضرورة تنفيذ إلتزاماتها بموجب اتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس.

واستضافت المجموعة، كلا من رئاسة المؤتمر الحالية جمهورية تشيلي والتي تمثلها في الاجتماع وزير البيئة كارولينا شميدت، ورئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيا، حيث قدمت الدول مداخلاتها حول القضايا المشتركة التي تهم المجموعة والتي يذكر منها مسألة التوازن في أجندة عمل المؤتمر، العلاقة بين اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الشفافية.

وعلى هامش الاجتماعات التحضيرية للمجموعة، شارك الوفد الفلسطيني في عديد من الاجتماعات الثنائية مع رئاسة المؤتمر الحالية ورئيسي الهيئتين الفرعيتين، وعديد من دول المجموعة، في إطار دوره في استيضاح وتنسيق المواقف، مع التأكيد على أن دولة فلسطين كرئيس للمجموعة ستحافظ على وحدة المجموعة واتباع أعلى معايير الشفافية والتنسيق لحماية المصالح المشتركة للمجموعة.