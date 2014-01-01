الاتحاد الدولي للصحفيين يرسل بلاغا رسميا للجنائية للتحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصحفيين

الرباط /سما/

قرر الاتحاد الدولي للصحفيين، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في مدينة طنجة المغربية، إرسال بلاغ رسمي إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، لفتح تحقيق فوري في الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وأوضح أن الاتحاد الدولي للصحفيين سيقوم بإرسال لجنة تقصي حقائق للقاء الصحفيين الفلسطينيين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم.

وعبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه العميق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي كان آخرها إطلاق النار على المصور معاذ عمارنة خلال الشهر الجاري، ما أدى إلى فقدانه البصر في عينه اليسرى، مشيرة إلى أن معاذ هو الصحفي الفلسطيني الثالث الذي فقد عينه بسبب الاعتداءات الاسرائيلية بعد عطية درويش عام 2019، وأحمد اللوح عام 2014.

ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أكثر من 650 اعتداء إسرائيليا ضد الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية عام 2019، بما فيها 150 إصابة بالرصاص، وفي عام 2018، أبلغت النقابة عن 813 اعتداء، بما فيها مقتل الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين في قطاع غزة.

ووفقا للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والمادة 79 من البروتوكول الاضافي الاول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، يمنح القانون الدولي الانساني الصحفيين والمؤسسات الاعلامية الحماية القانونية الشاملة من أي هجوم مسلح باعتبارهم مدنيين وباعتبار مقارهم الصحفية والإعلامية مقارّ مدنية، وأن غايتهم نشر المعلومات والحقائق الصحيحة للرأي العام.

كما أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يحمل الرقم 2673 الصادر بتاريخ 9/12/1970 يؤكد هذه الحماية الدولية للصحفيين في أوقات الحرب، ويدعو الدول الأعضاء لاحترام حقوق الصحفيين والمؤسسات الاعلامية باعتبار ان الاعتداء عليهم يمثل مخالفة للمواثيق الدولية، وتحديدا معاهدات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الاول الملحق بها.

وحث الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بصفتها الشريك المحلي، المجتمع الدولي على اتخاذ الاجراءات المناسبة والفورية لضمان سلامة الصحفيين الفلسطينيين.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين المديرة العامة لليونسكو لإدانة الاعتداءات الخطيرة على الصحفيين، بما فيها إطلاق النار على معاذ عمارنة؛ مطالبا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصى الحقائق إلى فلسطين وإسرائيل للتحقيق في جميع الاعتداءات على الصحفيين.

كما دعا الاتحاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، بزيارة رسمية لفلسطين.